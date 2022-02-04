Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили 3 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 февраля.

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 2 млн 11,65 тыс. человек (+ 1888 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 959,01 тыс. человек (+ 3017 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области стартовала вакцинация от COVID-19 среди детей в возрасте от 12 до 17 лет. Регион получил препарат «Спутник М» в объёме 2400 доз.