Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Количество летальных случаев среди пациентов медцентра в Петербурге, проходивших исследование желудочно-кишечного тракта с применением бария, увеличилось до семи человек. Следствие считает, что вместо медицинского препарата во время процедуры им давали промышленный барий. Он имеет более высокую концентрацию. О ходе следствия 4 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Spb.sledcom.ru Городской консультативно-диагностический центр №1 Петербурга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в январе 2022 года после стандартной процедуры осмотра органов желудочно-кишечного тракта произошло несколько смертей среди горожан, которые проходили обследование в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса в Выборгского районе Петербурга.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Был задержан и помещён в СИЗО главный врач центра.

По версии следствия, в центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались», — рассказали в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.