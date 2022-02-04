Воронеж, 4 февраля 2022, 12:56 — REGNUM Следственные органы начали проверку сообщения о нападении бездомной собаки на девочку в Лисках Воронежской области, сообщила 4 февраля старший помощник руководителя СУ СКР Ольга Бовт.
Местные СМИ сообщили, что 31 января на территории образовательного учреждения в Лисках бездомная собака укусила девятилетнюю девочку, ребёнку понадобилась медицинская помощь.
Отметим, что ранее следственные органы начали проверку в связи с нападением бродячих собак на двух девятилетних девочек во дворе жилого дома уже в Воронеже.