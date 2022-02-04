Москва, , 12:56 — REGNUM Рубль прервал планомерное восстановление 3 февраля, но ненадолго, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня, 4 февраля, пара доллар/рубль возобновила медвежий уклон, вернувшись под отметку 76 руб., хотя пока воздерживается от тестирования минимумов этой недели в зоне 75,50 руб.

Геополитика продолжает играть против нашей валюты, которая, впрочем, решила временно абстрагироваться от этой темы и максимально воспользоваться слабостью доллара, который снижается практически по всему спектру рынка с начала недели.

Подспорьем служит и обстановка на рынке нефти, где Brent торгуется на новых максимумах 2014 года в районе отметки $92 за баррель на крепнущих ожиданиях формирования дефицита мирового предложения. На этом фоне реализация подъема к отметке $100 становится все более вероятной.

Несмотря на такую картину, потенциал дальнейшего укрепления рубля остается ограниченным прежде всего в силу сложной геополитической обстановки. Здесь события по-прежнему развиваются не лучшим образом.

Согласно последним сообщениям, Штаты обвинили Россию в подготовке предлога для вторжения на Украину, используя фейковое видео с жертвами среди наседания востока Украины. В посольстве РФ не удивились подготовке такого сценария, свойственного для Вашингтона.

Даже в случае дальнейшего отступления доллара на международной арене и новых попыток роста рубля, пара вряд ли уйдет сильно ниже уровня 75 руб. и уж точно не задержится надолго на более слабых уровнях.

Пока внешнеполитическая повестка не разрешится, рост «россиянина» будет расцениваться как возможность для входа в рынок с новыми продажами», — считает эксперт.

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