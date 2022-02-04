Москва, 4 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА объявили о бойкоте системы Fan ID, так называемых паспортов болельщика. Об этом говорится в заявлении на сайте фанатского объединения RBworld.

Lightning Болельщики ЦСКА

Отмечается, что фанаты ЦСКА ни при каких условиях не будут оформлять Fan ID и посещать спортивные мероприятия, на которых действует эта система. Болельщики призвали принимавших закон о Fan ID задуматься о его последствиях и отменить его.

Фанаты заявляют, что продолжат поддерживать ЦСКА в тех турнирах и видах спорта, в которых не нужен «паспорт болельщика».

«С появлением Fan ID среди любителей игры миллионов начнётся глобальная чистка тех, кого система сочтёт «угрозой безопасности государства» — без доказательств, разбирательств и объяснений», — говорится в заявлении.

Напомним, 30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для болельщиков, который вступает в силу с 1 июня 2022 года.

В связи с этим многие фанатские объединения объявили о бойкоте матчей. К нему уже присоединились фанаты «Спартака», «Ростова», «Зенита», «Динамо» и других команд.