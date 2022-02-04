Москва, 4 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. России необходимо создать национальный центр стратегического планирования (Росплан) заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Разумеется, речь не идет о механическом воспроизведении советского Госплана. Нам нужен современный научный центр, использующий все возможности экономической кибернетики и искусственного интеллекта. Тогда стратегическое планирование станет решающим конкурентным преимуществом нашей страны», — пояснил Миронов.

По мысли парламентария, Росплан должен подчиняться президенту РФ.

«Правительство регулярно выдает на-гора различные перспективные планы, которые «забываются на следующий день после их опубликования». В свою очередь, Минэкономразвития, на который в кабмине возложены функции планирования, не располагает должным кадровым потенциалом, научным инструментарием и желанием выполнять эту задачу», — рассуждает Миронов.

Все последние годы именно от президента страны исходили стратегические инициативы, определяющие вектор движения страны: и майские указы, и ключевые параметры нацпроектов, и важнейшие решения по социальной поддержке населения, привел аргумент депутат Госдумы.

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