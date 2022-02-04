Приштина, Сербия, 4 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Командующий Силами безопасности Косово Башким Яшари 3 февраля провел встречу с послом США в Косово Джеффри Ховеньером. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

State.gov Джефф Ховеньер

По данным журналистов, в ходе встречи посол гарантировал армии Косово поддержку США в рамках различных программ помощи.

Яшари подчеркнул, что армия Косово будет профессиональной, многонациональной силой с высокими ценностями и стандартами, а также ознакомил Ховеньера с долгосрочным планом развития Сил безопасности Косово.