Екатеринбург, 4 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Свердловской области сократилось число госпитализированных ковид-пациентов. За прошедшие сутки, 3 февраля в COVID-центры региона поступили еще 479 человек. Днем ранее этот показатель составлял 534, сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 4 февраля в стационарах находятся 390 «тяжелых» ковид-пациентов. Состояние 2856 человек медики оценивают как среднетяжелое. По данным регионального оперштаба, к аппаратам ИВЛ подключены 147 граждан.

С начала пандемии в регионе выявили 239 202 носителя коронавируса. В том числе 3476 случаев заражения за последние сутки. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в области достигло 10 038. За последние сутки зарегистрировали 10 случаев смерти.