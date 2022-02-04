Пенза, 4 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Пензе в связи с непростой эпидемиологической ситуацией с 4 февраля и до особого распоряжения МФЦ (многофункциональные центры) переходят на осуществление приема заявителей по предварительной записи. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудница МФЦ

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Записаться на получение услуг в городских офисах МФЦ можно посредством обращения на телефон горячей линией (927−000); на официальном сайте ГАУ «МФЦ» (penza.mdocs.ru); через портал МФЦ Пензенской области (на главной странице сайта «Мои документы» в разделе «Сервисы» следует выбрать «Предварительная запись»); через мобильное приложение для Apple или Android.

При посещении офисов МФЦ жителей призывают соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 7 по 14 февраля объявлены внеплановые школьные каникулы. Это позволит прервать цепочку заражений коронавирусом, предполагает региональный оперативный штаб.

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