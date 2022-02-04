Новосибирск, 4 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль вакцинацию и ревакцинацию сотрудников системы образования, студентов, граждан в возрасте 60 лет и старше. Он подчеркнул, что важно активно использовать выездные формы вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Подчеркну, что на предприятиях важно неукоснительно соблюдать температурный контроль, чтобы избежать заражения трудовых коллективов, особенно это касается пищевых производств, — сказал Петухов. — Отдельное внимание необходимо уделить вакцинации иностранных граждан, работающих на промышленных предприятиях. Вакцина для этого имеется».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что от коронавируса в Новосибирской области привились 528 подростков и более 500 тысяч жителей в возрасте 60+.