Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В Екатеринбурге реализуют проект строительства «центрального пассажирского кольца». Для этих целей создали рабочую группу, сообщили в департаменте информполитики региона.

Общественный транспорт. Екатеринбург.

Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Наземное метро позволит связать центр уральской столицы с городами-спутниками агломерации. В первую очередь будет проложен Новокольцовский маршрут. Он охватит одноименный микрорайон и объекты Универсиады. Кроме того, появится и Юго-Западный маршрут. Он свяжет микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка и ВИЗ-правобережный.

Рабочую группу возглавил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. В ее состав также вошли представители региональных министерств, мэрии Екатеринбурга и городов-спутников.