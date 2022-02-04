Екатеринбург, 4 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге реализуют проект строительства «центрального пассажирского кольца». Для этих целей создали рабочую группу, сообщили в департаменте информполитики региона.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Общественный транспорт. Екатеринбург.

Наземное метро позволит связать центр уральской столицы с городами-спутниками агломерации. В первую очередь будет проложен Новокольцовский маршрут. Он охватит одноименный микрорайон и объекты Универсиады. Кроме того, появится и Юго-Западный маршрут. Он свяжет микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка и ВИЗ-правобережный.

Рабочую группу возглавил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. В ее состав также вошли представители региональных министерств, мэрии Екатеринбурга и городов-спутников.