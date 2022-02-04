Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Ростовской области лечение в амбулаторных или стационарных условиях получают 29 812 пациентов, получившие ранее положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 февраля.

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Загрузка донских госпиталей достигла 78,9%. На лечении в инфекционных отделениях находятся 2880 ковид-пациентов. Состояние 29 человек врачи оценивают как тяжёлое. В амбулаторных условиях лечатся 26 932 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что не всем пациентам, находящимся на лечении в амбулаторных условиях, требуется выдача лекарственных препаратов. Согласно схеме выдачи лекарств от COVID-19, представленной донским минздравом, медикаменты получают пациенты с учётом всех показаний и противопоказаний.