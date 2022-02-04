Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В ковидные стационары Ленинградской области за сутки поступили 202 зараженных коронавирусом жителя, что на десять пациентов меньше, чем за день до этого. Об этом 4 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Иван Шилов Госпитализация

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В настоящий момент в стационарах региона развернуто 2119 коек, из которых свободно 424 койки (20,01%). Под наблюдением врачей в настоящий момент находятся 1695 заболевших, из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких 21 человек.

Всего за минувшие сутки в Ленобласти лабораторным путем выявили 1703 инфицированных, что на 82 человека больше, чем за день до этого. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в крупных населенных пунктах, таких как Всеволожск (172), Гатчина (118), Кириши (106), Выборг (86), Сертолово (77), Тихвин (64), Тосно (56), Лодейное Поле (48), Кудрово (45), Луга (41), Романовка (40), пгт. им. Морозова (38), Подпорожье (37), пгт. им. Свердлова (34), Мурино (32), Приморск (28), Сланцы (26), Кингисепп (25), Волосово, Сясьстрой, Янино-1, Старая (по 18), Приозерск, пгт. Красный Бор (по 16), Бокситогорск, Пикалёво, пгт. Дубровка, Рахья (по 11), Волхов, Новое Девяткино, Шлиссельбург, Отрадное, Лебяжье (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 123 189 человека, из них 104 273 человек выздоровели, в том числе 457 были выписаны с больничного за минувшие сутки. Умер 3181 заболевший ковидом, в том числе два летальных исхода были зарегистрированы 3 февраля, что на две смерти меньше, чем сутками ранее.