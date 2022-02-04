Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM В Свердловской области 4 февраля в районе Горного Щита произошло смертельное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Водитель автомобиля Kia Ceed двигался в сторону Горного Щита. За рулем машины находилась 22-леняя девушка. Она допустила выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Nissan.

Мужчина, находившийся за рулем Nissan, скончался на месте ДТП. Виновницу аварии и ее двух пассажиров доставили в больницу. В ГИБДД установили, что стаж вождения девушки составлял три года.