Москва, 4 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Предложение Минсельхоза, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ретейлерам снизить торговую наценку на часть социально значимых продуктов на уровне не более 5% в Госдуме назвали справедливым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Супермаркет

«Это справедливо по отношению к ритейлерам, сельхозпроизводителям и потребителям, тем более мы с вами видим прибыли, которые имеют ретейлеры. Это выверенное решение, потому что Минсельхоз ранее обращается с аналогичной просьбой к сельхозпроизводителям, чтобы они тоже держали цены на уровне прошлого года», — отметила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Она убеждена, что на фоне текущей ситуации «торговые сети должны подзатянуть свои пояса».

«Отмечу, что на сегодняшний день доходность у многих сельхозпроизводителей и переработчиков того же молока, уже извините, в минус идет, но они же не перестают производить свою продукцию, понимая, что у них есть свой лояльный покупатель, они не могут остановить производство, есть ответственность бизнеса. Поэтому, мне кажется, торговые сети могут пойти навстречу и поддержать профильные министерства и ведомства в этом вопросе», — полагает зампред комитета Госдумы.

Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерены убедить торговые сети ограничить наценки на часть социально значимых продуктов на уровне не более 5% до 1 июля 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

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