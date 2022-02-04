В МВФ назвали прагматичным соглашение с Аргентиной по долгу
Вашингтон, 4 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Главная цель принципиального соглашения, достигнутого Международным валютным фондом с правительством Аргентины — вывести страну «с этого очень опасного пути высокой инфляции». Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает агентство EFE.
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Кристалина Георгиева
Она назвала соглашение с Аргентиной «прагматичным».
Помимо этого, Георгиева заявила, что соглашение «поможет Аргентине справиться с ее наиболее значительными структурными проблемами».
Ранее глава аргентинской парламентской коалиции «Всеобщий фронт» Массимо Киршнер подал в отставку в связи с несогласием с достигнутым властями договором с МВФ.