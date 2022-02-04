Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM Губернатор Свердловской области не уволил замминистра образования Юрия Зеленова. Чиновник призывал педагогов писать позитивные комментарии под постами главы региона в одной из социальных сетей. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

Чиновники

Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Зеленов самостоятельно написал заявление об увольнении. Он назвал свое решение ошибочным и попросил губернатора отправить его в отставку. Однако Евгений Куйвашев был не столь категоричен. Юрия Зеленова не уволили. Чиновнику объявили выговор.

Биктуганов отметил, что инициатива исходила лично от его заместителя. Он отправлял указания ставить лайки и писать комментарии под постами губернатора в Instagram. Требования распространялись только на руководителей и преподавателей колледжей и техникумов.