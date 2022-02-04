Сеул, , 12:45 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Research View.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 1 по 3 февраля среди 1000 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 46% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 38%.

Известно, что за неделю экс-генпрокурор приобрел 1% голосов, а бывший губернатор провинции Кёнгидо, напротив, потерял 1%.

За ними по популярности следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (8%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (3%).

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