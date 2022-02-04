Москва, , 12:43 — REGNUM Росгидромет участвует в проекте ледостойкой самодвижущейся платформы, способной обеспечивать перевозки по Северному морскому пути необходимой информацией. Об этом 4 февраля сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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«Для этих целей был создан проект ледостойкой самодвижущейся платформы. Это абсолютно новое судно в мировой морской технологии по строительству научного-исследовательских судов. Это судно способно своим ходом дойти до точки дрейфа на Северном полюсе, вморозиться в лёд и дрейфовать вместе со льдами до двух лет», — сказал Шумаков.

По словам главы Росгидромета, автономность платформы составляет два года, после этого судно своим ходом может добраться в порт приписки.

«На борту этого судна будет расположено 16 научных лабораторий, оснащённых современным оборудования. Платформа берёт на борт 34 научных сотрудника и 14 членов экипажа», — уточнил Шумаков.

Он отметил, что на платформе будет расположена вертолётная площадка, которая позволит проводить ротацию членов экипажа и научных сотрудников.