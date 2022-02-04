Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 2989 человек (+39 за сутки). Выписаны с выздоровлением 794 ковид-пациента. Победить COVID-19 не смогли шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Наибольшее число случаев заражения подтверждено в Ростове-на-Дону (907), Таганроге (138) и Батайске (103). 14,4% заразившихся — люди старше 66 лет, более 17% — дети. Скончались четыре женщины в возрасте от 69 до 85 лет и двое мужчин 54-х и 70-ти лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 228 627 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 188 750 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 065 жителей Дона.