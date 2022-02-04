Воронеж, 4 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Воронеже суд вынес решение о приостановлении работы клуба Aura, причиной стали выявленные нарушения антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону.

(сс) picturebridge В клубе

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Нарушения были выявлены в ходе проверки, в частности, установлено, что в клубе 22 января проводилось массовое развлекательное мероприятие.

«Юридическим лицом не приняты меры по ограничению (отмене) проведения массового развлекательного мероприятия, которое фактически проведено с 17:00 22.01.2022 г. до 20:15 22.01.2022 г. , в организации общественного питания — клуб «Aura» ООО «Аура», — говорится в пресс-релизе.

В отношении юридического лица были составлены протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности организации. Суд вынес постановление о приостановлении деятельности организации на срок 14 суток.

Отметим, что ранее в соцсетях воронежцы сообщали о «толпе молодежи» без верхней одежды. В полиции после заявления жителей начали проверку.