Воронежский клуб закрыли из-за ковидных нарушений
Воронеж, 4 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Воронеже суд вынес решение о приостановлении работы клуба Aura, причиной стали выявленные нарушения антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону.
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Нарушения были выявлены в ходе проверки, в частности, установлено, что в клубе 22 января проводилось массовое развлекательное мероприятие.
В отношении юридического лица были составлены протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности организации. Суд вынес постановление о приостановлении деятельности организации на срок 14 суток.
Отметим, что ранее в соцсетях воронежцы сообщали о «толпе молодежи» без верхней одежды. В полиции после заявления жителей начали проверку.