Сыктывкар, 4 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. С 7 февраля школы и учреждения дополнительного образования Сыктывкара и Ухты возобновят очные занятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Сейчас в помещениях проводится санобработка. Так как общая ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией в регионе остается напряжённой, во всех образовательных организациях будет усилен «утренний фильтр», — сообщили в республиканском минобре.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Сыктывкара перевели на дистанционный режим работы 25 января из-за неблагоприятной эпидобстановки.