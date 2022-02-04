Приштина, , 12:45 — REGNUM В полиции Косово 3 февраля сообщили о временном приостановлении в должности двух полицейских и применении дисциплинарных взысканий к пяти другим служащим, причастным к аресту журналиста-кинооператора в Сухареке. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

СМИ Russian Ministry of Defence

По данным журналистов, в полиции Косово подчеркнули намерение следовать принципам профессионализма и законности в своей работе.

Арест оператора съемочной группы Ekonomia Online Альбиона Земая в Сухареке произошел в ходе визита представителей косовского агентства по приватизации в сопровождении полиции в здание «AgroKosova Holding» с целью перехода здания под контроль агентства.

Случай имел общественный резонанс и получил комментарии в правительстве.

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