Приштина, 4 февраля 2022, 12:45 — REGNUM В полиции Косово 3 февраля сообщили о временном приостановлении в должности двух полицейских и применении дисциплинарных взысканий к пяти другим служащим, причастным к аресту журналиста-кинооператора в Сухареке. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
По данным журналистов, в полиции Косово подчеркнули намерение следовать принципам профессионализма и законности в своей работе.
Арест оператора съемочной группы Ekonomia Online Альбиона Земая в Сухареке произошел в ходе визита представителей косовского агентства по приватизации в сопровождении полиции в здание «AgroKosova Holding» с целью перехода здания под контроль агентства.
Случай имел общественный резонанс и получил комментарии в правительстве.
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