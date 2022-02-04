В Самаре сообщили о сходе с рельсов трамвая
Самара, 4 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Трамвай сошел с рельсов в Самаре. Об этом сообщает ГТРК Самара.
Олег Евстратенко
Трамвай
По информации журналистов, утром 4 февраля с рельсов сошел трамвай, который следовали по маршруту № 13.
К счастью никто не пострадал. Подробности уточняются.
Отмечается, что утром текущего дня произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. В районе пересечения ул. Ставропольской и пр. Кирова обледенела контактная сеть. В результате заискрили провода в месте соприкосновения с ними токоприемника и вагона. В результате инцидента встало десять составов.
Сообщается, что аварийные бригады устранили неполадку. Движение трамваев возобновлено.