Самара, 4 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Трамвай сошел с рельсов в Самаре. Об этом сообщает ГТРК Самара.

Олег Евстратенко Трамвай

По информации журналистов, утром 4 февраля с рельсов сошел трамвай, который следовали по маршруту № 13.

К счастью никто не пострадал. Подробности уточняются.

Отмечается, что утром текущего дня произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. В районе пересечения ул. Ставропольской и пр. Кирова обледенела контактная сеть. В результате заискрили провода в месте соприкосновения с ними токоприемника и вагона. В результате инцидента встало десять составов.

Сообщается, что аварийные бригады устранили неполадку. Движение трамваев возобновлено.