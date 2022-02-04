Ближняя Игуменка, , 12:45 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели более 20 собак в частном приюте для животных под Белгородом.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Расследование ведётся по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», сообщил 4 февраля Интерфакс.

Как сообщало ИА REGNUM, зооволонтёры в социальных сетях заявили об отравлении более 20 собак в частном приюте в селе Ближняя Игуменка. Проверку условий содержания животных и соответствие приюта требованиям санитарно-эпидемиологических и ветеринарных норм начала прокуратура региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Белгородом выясняют причину гибели в приюте двух десятков собак