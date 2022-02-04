Чита, 4 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Развитию Забайкалья поможет расширение конкурентоспособных предприятий и задействование незанятых людей по всем направлениям в экономике. В числе отраслей, которые по мнению губернатора региона Александра Осипова, нужно развивать в ближайшее время, значатся деревообработка и молочное производство. Подробности сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Коровы

«Надо помогать продвигать продукцию тем, кто научился ее производить, продавать за территорией края. Как говорил Петр Первый, нужно больше продавать и производить, а не покупать. В этом залог успех государства и любого региона.

Где производство муки, макаронных изделий, мясных полуфабрикатов в такой упаковке и фасовке, которые бы могли массово расходиться по регионам Дальнего Востока и Сибири? Даже по нашему главному продукту — мясу, мы не можем качественно наладить производство. Большие и малые мясокомбинаты надо поддерживать», — подчеркнул глава региона.

По его словам, меры поддержки предпринимателей со стороны государства должны заканчиваться реальными изменениями в экономике и социальной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года новым резидентом территории опережающего развития «Забайкалье» стала фермерская компания «Колос». Предприятие займется производством продукции растениеводства и развитием молочного скотоводства в Улетовском районе. Сумма инвестиций составит 0,5 миллиарда рублей, за счет проекта будет создано 68 рабочих мест.

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