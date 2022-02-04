Минусинск, Красноярский край, 4 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В городе Минусинск Красноярского края режим неблагоприятных метеоусловий или «чёрного неба» продлён до вечера 7 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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В столице края аналогичный режим будет снят сегодня, 4 февраля, в 19 часов по местному времени. При этом ситуация с загрязнением воздуха в городе остаётся напряжённой.

«В Красноярске зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по оксиду азота в 3,3 раза, по диоксиду азота от 3,1 до 4,7 раза, по взвешенным веществам в 1,7 раза, по взвешенным частицам РМ10 — в 2,6 раза, по взвешенным частицам РМ2.5 — в 4,8 раза», — отметили в управлении.

В Минусинске зафиксировано превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по взвешенным веществам в три раза, по оксиду углерода — от 1,6 раз до 1,8 раза.

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