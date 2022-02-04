Канберра, , 12:43 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе своей поездки по штатам был вынужден отреагировать на колкости заместителя премьер-министра Квинсленда Стивена Майлза после того, как тот назвал «национальным позором» кризис в работе домов престарелых на фоне распространения «Омикрона». Об этом 4 февраля сообщил телеканал Sky News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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«То, что сейчас происходит в сфере ухода за пожилыми людьми в Австралии, — не что иное, как национальный позор … Это позор для премьер-министра, который не хочет посылать военных, чтобы восполнить нехватку рабочей силы», — ранее заявил заместитель премьер-министра Квинсленда Стивен Майлз.

В свою очередь премьер-министр Австралии Моррисон парировал выпад в его сторону, заявив, что он «не чувствует необходимости реагировать на политические атаки».

»Может, ему самому стать волонтером в одном из домов престарелых, который не может помыть в душе своих постояльцев из-за вспышки ковида?», — написал позднее Моррисон на странице в соцсети Twitter.

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