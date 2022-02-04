* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 4 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Службы безопасности Ирака сообщили о принятии чрезвычайных мер безопасности в связи с побегом боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрьмы в сирийском городе Хасака. Об этом 4 февраля сообщается в официальном аккаунте службы безопасности Ирака Ialam-Al-Amnia-Al-Iraq.

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В сообщении отмечается, что на границу с Сирией были направлены дополнительные подразделения иракской армии и полиции. Службы безопасности провели расследование инцидента и установили, что почти все сбежавшие боевики были возвращены в камеры или убиты.

«Более 350 заключённых боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявших в руки оружие во время этой неудавшейся попытки побега, были убиты во время операции, и ожидается, что число погибших будет расти», — сообщили в службах безопасности Ирака.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.