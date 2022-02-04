Лос-Анджелес, США, 4 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. На стриминговых платформах состоялась публикация новых песен Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), записанных эксклюзивно для игры GTA Online. Информацию об этом предоставило издание Complex 4 февраля.

Jason Persse Dr. Dre

Так, сборник композиций получил название The Contract и включил в себя шесть композиций, ранее звучавших в видеоигре. Примечательно, что вместе с продюсером над треками работали Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III), Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший), Rick Ross (Уильям Леонард Робертс Второй) и другие артисты.

Напомним, что 15 декабря 2021 года состоялся выход обновления для GTA Online. Одним из персонажей новых эпизодов игры стал Dr. Dre.