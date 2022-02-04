Канберра, 4 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. 1 февраля в Национальном пресс-клубе в Канберре состоялась большая пресс-конференция премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Общение с журналистами прошло не совсем удачно, поскольку главный политик страны не смог ответить, сколько стоят продукты питания, бензин и экспресс-тест на антигены к коронавирусу. Как заметил политический обозреватель телеканал Sky News Эндрю Кленнелл, комментируя общения Моррисона с журналистами спустя три дня, премьер-министр так и не смог предоставить разумные оправдания в свою защиту.

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«Скотт Моррисон сам сказал, что цены на бензин вырастут при лейбористах, но, если он даже не может назвать цену, то у него явно проблемы», — сказал Кленнелл.

Журналист заявил, что Моррисон допустил грубую ошибку, оторвавшись от реальной жизни простых австралийцев.

«Я думал, что премьер-министр сможет ответить на этот вопрос, потому что это простой вопрос — все знают, что бензин стоит 1,90 доллара … Все знают, что экспресс-тесты на антигены стоят от 10 до 20 долларов, потому что иногда так случается, что вдруг их надо пойти и купить», — добавил Кленнелл.