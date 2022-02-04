Минеральные Воды, Ставропольский край, , 12:36 — REGNUM В Ставропольском крае суд вынес приговор бывшему оперативнику отдела по борьбе с наркотиками в Минераловодском округе Денису З. Борцу с наркоманией дали 11 с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщила ГТРК «Ставрополье». Как было установлено в ходе расследования, сотрудник полиции сам организовал поставку наркотиков для повышения служебных показателей.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Используя свои знакомства в криминальной среде, оперативник узнавал адреса тайников-закладок с наркотическими средствами. Данные сведения он сообщал доверенным лицам из числа наркозависимых, а те другим наркоманам. Когда они приходили забирать товар, полицейский их задерживал и возбуждал уголовные дела.

В 2021 году эта афера была разоблачена. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовно дело о превышении должностных полномочий и незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Под уголовное преследование попала и сообщница полицейского. Ей дали десять лет лишения свободы.