Канберра, , 12:37 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, общаясь с журналистами на пресс-конференции, подтвердил 4 февраля, что федеральное правительство страны рассматривало возможность развертывания военных, чтобы не дать людям свободно проходить в больницы в начале пандемии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийский солдат

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«Тогда мы готовились к худшему, и нам нужно было учитывать все непредвиденные обстоятельства», — сказал Моррисон.

По словам премьер-министра, с началом ковид-кризиса никто не знал, какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать коллапса в работе системы здравоохранения.

«Мы рассматривали начало этой пандемии как ужасный сценарий, последствия которого никто не мог себе представить … Мы тогда работали вообще над любым сценарием развития ситуации», — признался Моррисон.