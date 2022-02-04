Кострома, 4 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Костромской районный и областной суды не стали смягчать наказание экс-члену совета директоров и акционеру «Росгосстрах-банка» Надежде Клепальской, осужденной за мошенничество и отмывание денег в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба суда Зал заседаний в Костромском областном суде

Приговор по громкому уголовному делу был вынесен Дорогомиловским судом Москвы 13 июля 2020 года. Клепальская и основной совладелец компании «Росгосстрах» Сергей Хачатуров были признаны виновными в мошенничестве с акциями и паями закрытого инвестиционного фонда «Недвижимость Невский», растрате и отмывании средств. Ущерб оценивался следствием в 8 млрд рублей. В результате Хачатуров получил 8 лет колонии общего режима, Клепальская — 5 лет и 6 месяцев. В срок отбывания было зачтено время, проведённое акционером под арестом.

Клепальскую направили в исправительную колонию No 3, расположенную в посёлке Прибрежном Костромского района Костромской области. Она должна выйти на свободу 25 октября 2023 года.

В сентябре прошлого года адвокат осужденной попросил районный суд заменить неотбытую часть срока более мягким наказанием — ограничением свободы. Однако, Костромской районный суд указал, что Клепальская демонстрирует положительное поведение непродолжительное время и отказался удовлетворить ходатайство. Решение было обжаловано в суде апелляционной инстанции. Костромской областной суд не усмотрел оснований для его отмены.

Как следует из информации, размещённой на сайте суда, делом интересовался депутат Госдумы от Костромской области Алексей Ситников. Он сообщил о возможном давлении на судью апелляционной инстанции, отказавшемся пересмотреть наказание. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Костромском областном суде, эти сведения не нашли подтверждения. Судья не говорила о попытках вмешательства. Кроме этого, участники процесса не просили об отстранении её от дела.