Нижний Новгород, 4 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1048 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 230 089 человек на утро 4 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 458 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 263 468 случаев заражения коронавирусом, из них 3458 — за минувшие сутки. 10 587 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 26 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 20 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, граждане с распечатанными на бумаге коронавирусными QR-кодами теперь не смогут посетить торговые центры Нижегородской области. После введёния нижегородскими властями новых коронавирусных ограничений допускать нижегородцев и гостей региона в торговые центры, в театры и на другие массовые мероприятия будут только после предъявления электронной версии цифрового сертификата о вакцинации, сохранённой на смартфоне или планшете.

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