Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 1,7 тыс. студентов медицинских вузов вышли на работу в регистратуры поликлиник и call-центры, чтобы помочь сотрудникам амбулаторного звена в работе с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией. Об этом 4 февраля сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

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По его словам, новый штамм коронавируса «Омикрон» вызвал в Петербурге взрывной рост заболеваемости. Он уже начинает преобладать среди зараженных COVID-19. На амбулаторное звено легла основная нагрузка по лечению пациентов с ковидом.

«В связи с этим мы решили привлечь к работе в поликлиниках ординаторов и студентов медицинских вузов и колледжей — их помощь ощутима в условиях очень большой нагрузки на врачей и особенно участковых терапевтов», — пояснил чиновник.

Молодые специалисты заняты в работе регистратур и принимают звонки в call-центрах. Также по телефону контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных с коронавирусом и информируют пациентов о результатах анализов на COVID-19.

«Сегодня в поликлиниках Петербурга трудятся 1700 студентов медицинских вузов и колледжей и более 300 ординаторов», — подытожил Эргашев.