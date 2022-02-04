Слюдянка, Иркутская область, 4 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупреждает: в одном из самых туристически привлекательных районов — в Слюдянском — сложилась напряжённая ледовая обстановка на озере Байкал.

Wxrw123.com Байкал

Большое количество снега препятствует равномерному нарастанию ледового покрова, пояснили спасатели. По их словам, толщина льда варьируется от 5 до 20 см, структура неоднородная: местами он очень хрупок и напитан водой, что не характерно для зимнего периода. В некоторых местах даже наблюдается выход воды на поверхность льда.

«Выходить на такой лед опасно!» — заявили в региональном управлении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь 2022 года на Байкале зарегистрировано 15 землетрясений, что больше обычного.

Читайте также: В 2021 году Байкал поставил рекорд по сейсмическим событиям