Перт, Австралия, 4 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. 80% поставщиков, обслуживающих супермаркеты в Западной Австралии, в настоящее время отрезаны от штата, в то время как полки в магазинах продолжают оставаться пустыми. Об этом 4 февраля сообщил телеканал Nine News.

Aleksandar Bulovic» Пустые полки в супермаркете

Сильные дожди и наводнения в Южной Австралии привели к тому, что железнодорожные пути оказались затопленными, в результате чего на западе страны остались ограниченные запасы продуктов питания. Местные власти порадовать улучшением ситуации в свою очередь не могут — по их оценкам, пройдет не менее двух недель прежде, чем движение возобновится.

Две крупнейших торговых сети Австралии Coles и Woolworths уже ввели на территории Западной Австралии ограничения на покупку ряда продуктов, включая муку, сахар, макаронные изделия и замороженные продукты.

Отмечается, что лимиты на покупку некоторых товаров были введены не столько из-за отсутствия поставки продуктов, сколько из-за панического поведения потребителей.