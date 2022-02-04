Омск, 4 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Омской области заключили под стражу замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Владимира Сычёва, обвиняемого в получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по области.

СУ СКР по Омской области Замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычёва отправили под стражу

По данным следствия, чиновник ранее получил от предпринимателя Дмитрия Шестакова более 1,5 млн рублей в качестве взятки за покровительство коммерческой деятельности.

Как отмечается, замминистра признал вину и попросил судью оставить его под домашним арестом. Однако суд посчитал доводы следствия убедительными и не отклонил ходатайство.

«Характер и обстоятельства содеянного позволяют сделать вывод о том, что он, находясь на свободе, могут воспрепятствовать расследованию, оказать воздействие на свидетелей и скрыться от органов следствия и суда», — объяснили решение Куйбышевского районного суда Омска в управлении.