Сидней, Австралия, , 12:35 — REGNUM Число госпитализаций из-за COVID-19 как в обычные палаты, так и в реанимационные отделения продолжается снижаться в австралийском штате Новый Южный Уэльс. В то же время число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом также стремится вниз. Об этом 4 февраля сообщил телеканал Nine News.

Сидней

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В штате за сутки зарегистрирован 31 летальный исход вследствие заболевания COVID-19 и 10 698 новых случаев заражения коронавирусом. На стационарном лечении по состоянию на 4 февраля находятся 2494 человека по сравнению с 2578 сутками ранее. 160 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Снижение нагрузки на систему здравоохранения и падение числа новых случаев заражения констатировала главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант, которая отметила, что ей «приятно» наблюдать за позитивной динамикой.

Отмечается, что ежедневные данные по числу вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в течение этой недели существенных изменений не претерпели.

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