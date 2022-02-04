Перт, Австралия, , 12:31 — REGNUM 4 февраля власти Западной Австралии выпустили предупреждение для местных жителей о лесных пожарах, которые были зафиксированы в некоторых частях штата на фоне высокой температуры. Как сообщают журналисты Nine News, стихией охвачены западные, северные и южные области штата.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В течение всей недели пожарные борются с возгораниями на юго-западе штата, вызванными жаркими и ветреными погодными условиями. В настоящее время в некоторых частях Шадфорта действует экстренное предупреждение об эвакуации, поскольку для местных жителей существует угроза жизни и их имуществу.

Незадолго до 14:00 по местному времени возле пересечения Диксон‑ и Мандура-роуд в Рокингеме загорелись очередные лесные массивы, что вынудило многих жителей, проживающихся в затронутой стихией области, эвакуироваться.

Предупреждения о возможных пожарах также действуют на побережье Стерлинга, в Роу, Мортлоке и Нингхане.