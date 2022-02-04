Москва, , 12:25 — REGNUM В Минпромторге совместно с Минсельхозом и ФАС прорабатывается вопрос об ограничении наценки на часть социально значимых продуктов питания не выше 5%. Ведомства намерены убедить в этом торговые сети, пишет 4 февраля «КоммерсантЪ».

Продукты питания Admoblkaluga.ru

Ретейлерам рекомендуется снизить предельный уровень наценок социально значимые продукты до 1 июля 2022 года. В перечень продуктов планируется включить свёклу, морковь, капусту, картофель, лук, молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлеб.

В Минпромторге считают, что это будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения России. Вместе с тем, поставщики опасаются, что ретейл компенсирует издержки за их счёт.

ИА REGNUM ранее сообщало, в январе 2022 года крупнейшие российские ретейлеры заявили, что ограничат наценки на социально значимые продукты питания.

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