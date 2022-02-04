Бухарест, 4 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В результате спецоперации полиции и жандармерии в городе Хунедоара на северо-западе Румынии была ликвидирована крупная подпольная фабрика по изготовлению контрафактных сигарет. Об этом 4 февраля сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24 со ссылкой на источники.

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По словам правоохранителей, уникальность предприятия заключалась в том, что фабрику, расположенную в подвале жилого дома, охраняли вооружённые люди из числа бывших военных, а по всему периметру были расположены 35 видеокамер и системы подавления сигналов и дронов наблюдения.

На складах заведения обнаружены более 700 кг высококачественного табака, а также полиграфическая продукция для формирования сигаретных пачек и блоков.

Сообщается о задержании четырех человек, включая хозяина дома. Ведется следствие. Если вина подозреваемых лиц будет доказана, им грозит до 12 лет тюремного заключения.