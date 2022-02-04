Симферополь, , 12:23 — REGNUM Прямое авиасообщение свяжет летом 2022 года Симферополь и расположенный за Северным полярным кругом город Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили 4 февраля в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

Аэропорт Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прямое авиасообщение Заполярья и Крыма налажено впервые. Рейсы будет обслуживать авиакомпания «РусЛайн» на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Первый рейс отправится 4 июня, продлится программа полётов до 28 августа. Авиарейсы будут отправляться раз в неделю — по субботам можно будет улететь из Нарьян-Мара в Крым, по воскресеньям обратно. Время в пути составит шесть часов, с учётом короткой технической посадки в Кирове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Симферополь» сообщили о расширении весенне-летнего расписания аэропорта до 50 городов.