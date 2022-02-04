Курск, 4 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки был госпитализирован 151 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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4 февраля зарегистрировано 673 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 69 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 89 тыс. 342 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 82 тыс. 120 пациентов, в том числе 274 — за последние сутки.

Всего скончались 2197 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.