Ульяновск, , 12:22 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении жителя Свердловской области. Его обвинили в попытке незаконного сбыта 4,5 кг наркотиков, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 30-летний безработный житель Свердловской области, который, как полагает следствие, решил подработать наркокурьером. Правоохранители полагают, что 17 августа 2021 года он забрал из тайников в Воронежской и Курской областях партии наркотиков общим весом свыше 4,5 кг, спрятав их в своей машине.

Мужчину задержали в Ульяновской области сотрудники УФСБ при перевозке наркотиков в Тюмень. Его обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего ульяновца, которого задержали в ноябре 2021 года и при обыске изъяли наркотические средства массой 500 грамм, в пересчёте на розницу — 1,5 тыс. доз.

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