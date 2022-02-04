Сеул, , 12:22 — REGNUM Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон посетит Южную Корею с 8 по 12 февраля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Вьетнам Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, глава МИД Вьетнама прибудет в Сеул для участия в региональном форуме Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который стартует в столице Южной Кореи 9 февраля.

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Ожидается, что в ходе зарубежной поездки Буй Тхань Шон встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном, с которым обсудит пути укрепления сотрудничества в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.