Челябинск, 4 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Челябинске мать троих детей не смогли получить материнский капитал из-за буквы «ё». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ё

После рождения третьего ребёнка женщина обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче маткапитала. Но ей отказали по причине отсутствия документов, подтверждающих рождение троих детей. Оказалось, что в её документах было выявлено разночтение. Установлено, что ошибку допустили органы ЗАГС при оформлении свидетельства о рождении старшей дочери.

Прокурор Калининского района Челябинска обратился в суд. Он требует признать факт родственных отношений, чтобы челябинка смогла получить сертификат на материнский капитал.