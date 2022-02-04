Лима, , 12:22 — REGNUM Испанская нефтяная компания Repsol рассчитывает очистить море и пляжи в Перу, пострадавшие от разлива нефти 15 января, к февралю, а скалы и скалистые участки — к марту. Об этом сообщает агентство EFE.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В компании признали, что площадь пострадавшей от разлива нефти территории составляет 105 квадратных километров, что гораздо больше, чем 11,9 квадратных километров, о которых сообщало перуанское правительство.

Согласно графику, который Repsol представила в Агентство по оценке и надзору за окружающей средой Перу, компания рассчитывает завершить сбор оставшейся в море сырой нефти к середине февраля и очистить пляжи к концу этого же месяца.